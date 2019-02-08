Христина Сирова-Ковалишин: "Ніхто за нас не проживе нашого сценарію"

Христина Сирова-Ковалишин, м. Івано-Франківськ

Графічна дизайнерка за першою освітою, психолог за другою та реалізований мотиваційний коуч, консультант із питань особистісного зросту. Письменниця, поетеса, есеїстка. Авторка п’ятьох книг: "Біла ворона в чорному" (містичний роман, 2012), "Рибний Хребет" (збірка малої прози та поезій, 2014), "Рефлексія знеболюючого" (збірка поезій, 2015), "Бачу Сни" (гостросюжетний роман, у співавторстві з Тарасом Квітиком, 2015) та "С.Т.О.П." (психологічно-мотиваційна, 2018). Журналістка та членкиня Міжнародної Академії літератури та журналістики, асоційована членкиня Міжнародного центру ЮНЕСКО. Співзасновниця та директорка Благодійного Фонду «Хребет» по роботі з людьми з інвалідністю. А також щаслива дружина та мама.

Що таке щастя?

Щастя – постійний процес. Я не залишаюся життєрадісною, а намагаюся щодня знаходити щось для радості. Мені справді пощастило з людьми, які в моєму житті та навколо мене. Вони мене переконали та переконують не на словах, а на діях, що життя може бути прекрасним, незважаючи на жодні обставини. І, що найцінніше – це залишатися собою і займатися тим, від чого й справді отримуєш задоволення

Чи бувають сумніви? Звісно… Я і досі часто думаю, що те, що я пишу – це якась нікому не потрібна маячня. Я ще й досі боюсь, коли мої книги беруть читати близькі мені люди. Нерідко думаю, що те, чим я займаюсь, врешті-решт нікому не потрібне. Та врешті приходжу до висновку, що ніхто не створить того чи іншого так, як я. Або так, як хтось із вас. Можливо, краще, можливо, гірше… Але саме так, як кожен із нас, – ніхто! Всі плоди наших дій унікальні. І я ризикую. Я не хочу жити безцільно, але безпечно. Моє і ваше життя – це неймовірна захоплива пригода з різними ситуаціями, перешкодами, драмами та комедіями, романтичними історіями, а ймовірно, розчаруваннями. Але в головній ролі кожного окремого життя може бути тільки той, чиїм це життя є. А отже не варто прирівнювати себе до когось, прагнути чиїхось досягнень. Ніхто за нас не проживе нашого сценарію. В цьому і весь кайф.