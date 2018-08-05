Христина Пригода: "Щастя – це мій вибір щодня"

Творча і невгамовна людина

Христина Пригода, 28 років. За професією журналіст. За покликанням - творча і невгамовна людина. А ще - жінка і мама трьох дітей. Діти - це джерело натхнення, шалена відповідальність. Ту силу і впевненість, яку вони надають, неможливо зрівняти з чимось. Діти - це маленькі посланці Бога на Землі. Я - щаслива Жінка, у мене прекрасні діти і поруч відчуваю Сильне плече - є близька, кохана людина.

Мрій багато. Вірю в те, що немає нічого неможливого. Дуже вперта. Якщо чогось захочу і буду справді невпинно йти до цього, усе обов'язково буде. Так, я - максималістка у житті. А ще - людина, для якої важливий позитив і конструктив у всьому. Вважаю і цього дотримуюся - потрібно брати і створювати позитивний та корисний досвід у різних ситуаціях.

Роблю перші кроки на акторській ниві. Є початківцем у цій галузі. Освоюю акторську майстерність спільно із Львівським молодіжним театром "Жуй". Дуже вдячна за можливість попрацювати з людьми, які причетні до світу акторства. Попереду багато планів, вершин для підкорення, найрізноманітніших задумок та мрій, які прагну втілити у життя. Вірю, у цьому мені допоможе моя здатність бути Щасливою за будь-яких обставин, віра у себе, любов до себе і життя та наполегливі, найтитанічніші старання, що приведуть до позитивного результату.

Що таке щастя?

Щастя – це мій вибір, коли ти почуваєш себе щасливим – це тобі допомагає у всьому. Вірю, у досягненні моїх мрій, бажань і реалізації задумів і планів мені допомагає відчуття бути щасливою, незважаючи на все.

Про щастя: воно різне, індивідуальне, з різним присмаком. Це фантастично - його відчувати! Щастя підштовхує тебе до постійного навчання, переосмислення себе та різних ситуацій. І підтримую думку, що щастя у кожного своє. І кожному різні складники потрібні для того, щоб почувати себе щасливим.

Щастя - це коли ти щось шукаєш і це знаходиш. Мова йде не лише суто про якусь річ, а про пошуки особистих трансформацій і духовного, душевного характеру.

Я люблю Щастя, люблю Життя, люблю ці відчуття. Усе, що я розповідала вище, може видатися чимось абстрактним, ефемерним. Можу себе назвати людиною більш практичною, прагматичною. Відчуття щастя доповнюють його складові: власна жіноча самодостатність, плече коханої людини, діти, кар'єрне просування і творча самореалізація.

До слова, про дітей. Я - багатодітна мама трьох дітей, тому, також вважаю, маю вчитися подавати гідний приклад бути щасливою людиною в усіх барвах і іпостасях цього слова - щастя. У мене в житті є чинники, взаємопов'язані фізично і духовно, які щастя додають. Є те, що навіває іноді сум та створює неяскраві емоційні переживання. Але з цього стану намагаюся дуже швидко виходити і заповнювати себе щастям. Мій девіз - тепер не час для депресії, а є найрізноманітніша потреба для щастя.

Ще мене роблять щасливою мої діти. Щастя - це коли займаєшся тим, що подобається. Мова йде зокрема і про професійну діяльність. Щастя - це коли ти почуваєшся вільною і не скованою рамками неулюбленої роботи, коли можу розвиватися і рухатися вперед. Щастя та його відчуття починаю цінувати більше, після проходження ряду життєвих випробувань та ударів долі. Тоді приходить розуміння, що черговий курс на виживання, який підготувало Життя, пройдено, і ти більше розумієш цю цінність – Щастя, яке, без перебільшення, дуже важливо відчувати у житті. Після проходження випробувань, коли можеш вільно дихати, відчувати, любити, що й складає для мене Основу щастя, і розумієш справжню ціну дивного внутрішнього створіння – Щастя!

Не можу почувати себе Щасливою в нав'язаних суспільних рамках. Я про те, що нам іноді нав'язують з різних джерел, аргументуючи це тим, що все "має бути як у людей», «сиди тихо і не висовуйся». Це - те, що зазвичай не гармоніює зі мною та моїм внутрішнім світом.

Щастя - це постійний процес, вічний рух. Це момент, своєрідне відчуття, яке постійно виловлюється та відстежується. Якщо я щаслива сьогодні, немає гарантії, що саме такою буду завтра. Під лежачий камінь вода не тече… Щастя - це постійна праця над собою, своїми відчуттями. Як досягти щастя? Для мене однозначних рецептів нема. Хоча, так, складник усього геніального - у простоті. Як на мене, щастя і саме його відчуття не залежить сповна від зовнішніх обставин, зовнішнього та матеріального благополуччя. Так, ці чинники певною мірою важливі. Але щастя несе в собі певну внутрішню сутність, вибір Душі. Щастя - це мій вибір щодня: робити себе Щасливою, чи щастя у мене в пріоритеті, і відчувати себе щасливою. Щастя- це як спонтанна мить, так і те, що ти відчуваєш як результат пройдених дій, витрачених зусиль. Моя установка така: я сама роблю себе щасливою або ж нещасною.



Ми самі - творці свого щастя, і його виковуємо для себе.