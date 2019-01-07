Андрій Баглик: "Щастя – це внутрішнє наповнення, гармонія"

"Якщо в людини чисте сумління, серце, а відтак душа, то Господь вливає у неї свою Благодать, наповнивши її чашу щастям", – розповідає Андрій Баглик – герой рубрики Щастя на НародUA.

Творчістю хочу показати глибину, широту нашої мови, її бе́зміри

Я з передмістя Львова, мені 30 (особливий вік). За фахом історик, хоча працював у різних сферах. У певний момент життя, до речі, непростий, почав цікавитися глибше літературою, культурою загалом, і воно мене поглинуло. Займаюсь музейною справою, пишу поезію, пісні, афоризми, сам компоную мелодії. Люблю оригінальні фото, спів, живопис, класичну, народу музику. Українці – дуже талановита нація! Творчістю хочу показати глибину, бе́зміри, широту нашої мови, яка, на жаль, в повсякденні дуже знецінена.

Що таке щастя?

Щастя для мене, передовсім, це внутрішнє наповнення, гармонія. Є така теза: "Ми є тим, що ми читаєм". От, власне, чим наповнені – те і сповнюємо. Коли в серці любов, щирість, чистота – ти не можеш не бути щасливим! І це навіть не залежить від зовнішніх обставин та ситуацій. Як в Сковороди: "Нерівна всім рівність". Якщо в людини чисте сумління, серце, а відтак душа, то Господь вливає у неї свою Благодать, наповнивши її чашу щастям. Життєві здобутки, перемоги, матеріальне становище, сім’я, сприяють цьому, але лише після внутрішнього наповнення. Правдива любов безкорислива.

Щастя – це молитва, щирі обійми; коли тобі кажуть: "Ммм, у вас така українська!"; просто "Дякую!"; коли твої твори виконують у храмі, поряд з богослужбовими текстами, це неймовірно!; розуміння і підтримка близьких, друзів, читачів, незнайомих тобі людей! Завершу власним афоризмом: "Твоя усмішка освячує світ"!