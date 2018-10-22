Альона Мовчан: "Щастя – це довіряти долі"

"Щастя - це тут і зараз, яке ти витрачаєш на добрі речі, допомогу людям", – розповідає Альона Мовчан – героїня Щастя на НародUA.

Що таке Муза та як її зловити

Я – економіст за освітою, журналіст за професією, поет за покликом душі. Народилася в Херсоні, та дитинство провела у мальовничому селі Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області. До речі, там і дізналася, що таке Муза та як її зловити… І зрозуміла, що воно таке – щастя!

Я дуже важко мирюся зі змінами, тому переїхавши до Херсона довгий час тікала назад у село. На вихідні, свята, канікули їхала з міста, яке здавалося мені сірим та буденним. А ось у Золотій Балці все інакше - свіже повітря, запах квітів та асфальту після дощу, Дніпро зі своїми кришталевими та нескореними водами… І як тут не почнеш писати?

Хвилі

Колишуть хвилі човен на Дніпрі

І вітерець співає колискову.

Прийти б на берег рано на зорі

І розпочати з хвилями розмову.

Розкажуть хвилі сотні своїх дум,

Бо їм завжди про що є розказати.

Колишуть хвилі, а на серці сум –

Зорі тієї ще роки чекати.

Як і мріяла мама, я закінчила школу із золотою медаллю та зібралася вчитися на борця за справедливість – представника ЗМІ. Але на бюджет пройшла скрізь, крім омріяної журналістики. Так я і потрапила на економічний факультет Херсонського державного аграрного університету.

Та вже за півтора роки в рядах журналістів було поповнення – Мовчан потрапила до міської газети. До речі, роботу я знайшла, їдучи в маршрутці на творчий захід. Як зараз пам’ятаю: відправили з пар (вперше ботанік Альона пропустила пари!) студентську делегацію на зустріч із губернатором. Всю дорогу щось бубоніла: «Це ж треба вдома лекції переписувати…». Та муки тривали недовго. Виходячи із автобусу я побачила знайоме обличчя – дівчинку, яка, як виявилося, на той час була головним редактором газети і теж прямувала зі мною в бібліотеку… Співбесіда, перші матеріали… І понеслося… Зараз мені 21 і я вже працюю на одному із київських телеканалів.

Але до рідного Херсона вертаюсь кожного місяця, щоб організовувати літературно-музичний захід «Поетична шафа». Інколи ще вдається зробити фестиваль або місячні читання. І, як виявилося, у нас напрочуд багато талановитих людей та тих, кому подобається творчість! Не знаю, як усі вони, а я на кожній «Поетичній шафі» переживаю стільки емоцій, кайфую, сповна наповнююся творчістю!

Що таке щастя?

Щастя – це творчість!

Спілкування, чудова музика, глибокі пісні, шальні танці… Це не передати словами! Треба побачити! Кожен автор вкладає душу у свою дитину – вірш, прозовий твір, пісню, мелодію… І вони такі ж живі, як і люди! Хіба це не щастя? Хіба не щастя робити те, від чого ти отримуєш задоволення? Що стимулює тебе рухатися далі, розвиватися?

Усе наше життя – це творчість! Навіть коли сантехнік міняє труби, механік рихтує автомобіль… Творчість неосяжна! Як і почуття… Щирі, відкриті, нестримні!

Важко дати якесь точне визначення, але, скоріш за все, щастя - це тут і зараз, яке ти витрачаєш на добрі речі, допомогу людям. Щастя – це коли робиш те, що тобі до душі, не стримуєш сльози та сміх. Коли завжди залишаєшся собою, довіряєш долі, ставишся до всього із легкістю і просто посміхаєшся!

Я щаслива! А ти?