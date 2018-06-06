Аліна Умрихіна: "Щастя біжить попереду"

"Щастя буває тихим. Пахне полуничним варенням, лунає дружніми теревенями й веселим сміхом... У таке щастя хочеться закутатись по самі вуха й ніколи не вилазити з м'яких обіймів", – розповідає Аліна Умрихіна – героїня рубрики Щастя на НародUA.

Мрію написати книгу, схожу на океан

Мені двадцять шість. Я вчителька початкових класів, авторка статей з психології й письменниця-початківець. Живу в Кропивницькому. Цікавлюсь педагогікою, психологією, літературою.

Мрію написати книгу, схожу на океан, в який читачі поринають з головою й випливають оновлені, сповнені сил і розуміють, що дрібні проблеми, стреси й тривожність непомітно розчинилися в теплих хвилях моїх рядків.

Переконана, що не існує поганого досвіду. Будь-яка життєва ситуація – підслуханий в таксі анекдот, прочитана стаття з дешевого журналу для жінок, вивчений у третьому класі вірш і, навіть, сварка бабусь на лавці під під’їздом, – збираються у невидиму скриньку життєвого досвіду. І в потрібний момент, коли перед тобою постає серйозний вибір чи, хоча б, чистий аркуш і олівець, ти зазираєш до неї й дивуєшся: «Ого, тут стільки корисного!»

Зрештою, ми всі – письменники, автори власних життєвих історій. Тож, як казав Дейл Карнегі, якщо життя й подарувало тобі лимон – зроби з нього лимонад.

Що таке щастя?

Щастя буває різним.

Іноді це сплеск емоцій від маленької перемоги, заради якої долаєш великі страхи. Пройде час і він перетече у радість, залишиться теплим спогадом, грітиме душу в моменти сумнівів і розчарувань, як маленький вогник лісового багаття, що відганяє темряву й тіні нічних примар.

Я познайомилася з ним у пологовому будинку, коли крізь суміш окситоцину, втоми й первісних інстинктів, побачила нове синьооке життя.

Інколи щастя біжить по щоках довгими стежинками сліз. Тоді хочеться сміятися, а ти, натомість, змітаєш рукавом солоні краплі.

А ще щастя буває тихим. Пахне полуничним варенням, лунає дружніми теревенями й веселим сміхом і є таким звичним та близьким, що ми його не помічаємо. У таке щастя хочеться закутатись по самі вуха й ніколи не вилазити з м'яких обіймів.

Тихе щастя складається з дрібниць. З уміння помічати маленькі щоденні дива без збільшуваної лінзи сторонньої допомоги.

Щастя біжить попереду. Ми збиваємо його з ніг постійною метушнею, погонею за примарними цінностями й цілями.

Зупиніться. Заплющте очі. Відчуваєте тепло? Це щастя зігріває душу теплими долоньками.