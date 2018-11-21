Вікторія Шевель: "Справжнє щастя не має ґатунку"

"Для повного щастя мені все ж не вистачає, як і всім, ― миру, спокою і свободи", – розповідає Вікторія Шевель – героїня рубрики Людина на НародUA.

Вивчуся на лікаря, творитиму добро, допомагатиму нужденним і писатиму поезії

Я народилася 11 квітня 1976 року. Проживаю у славетному місті-музеї Переяславі, що на Київщині. Заміжня. Маю вищу медичну освіту, яку свого часу здобула на медичному факультеті №2 Національного медичного університету ім. Богомольця. Практикую як лікар-терапевт, а донедавна перебувала на державній службі в Департаменті охорони здоров’я виконавчого органу Київради (КМДА). Наразі в декретній відпустці у зв’язку з народженням синочка Іванка.

Люблю читати всілякі книги, зокрема українську сучасну прозу та поезію, бо й сама, власне, є українською поетесою. Остання прочитана мною книга – «Многіє літа. Благії літа» Мирослава Дочинця.

Колись, у 16-ти літньому віці (це було у 1992 році), сильне враження на мене справила книга Павла Загребельного «Диво». Саме «Диво» зіграло важливу роль у становленні мене як українки. Ще тоді я дала самій собі обіцянку, що не проживу даремно життя, що вивчуся на лікаря, творитиму добро, допомагатиму нужденним і писатиму поезії. Так і сталося.

Вулиця квітів

На сьогодні маю три поетичні збірки «У любові спокою немає», 2011р., «Я хочу зливи!», 2013р. та «Намистинка», 2016р. Готується друком збірка віршів «Вулиця Квітів. N113», а також колективна збірка (сказала би, що це антологія), ідея створення якої належить мені, ― «Метро всередині нас». Створила групу у соціальній мережі Фейсбук « Вулиця квітів Вікторії Шевель », де публікую свою поезію. Мене можна почитати на мистецьких літературних веб-порталах "Дотик словом. Інтимна лірика", "Жінка-Українка", у багатьох колективних збірках. Залюбки виступаю на фестах, беру участь у заходах, які проводяться в публічних бібліотеках. Наразі беру участь в декількох проектах – це і творчі, і не тільки. Ще зарано відкривати таємницю.

Жінка–мама, позитивна, повна ідей, емоцій, задумів…

Окрім літературної творчості захоплююся створенням листівок, флористикою, в'язанням одягу, іграшок аміругамі та іншого. Якщо із створеного руками щось вдається продати, то за ці кошти самотужки закуповую щось необхідне для діток із обмеженими можливостями, які перебувають у спеціалізованих закладах. В основному, це діти, які не мають батьків і ними опікується держава. Знаю на власному житті, як це важко - мати певні вади. Я – активна жінка, скажу більше – жінка – мама, позитивна, повна ідей, емоцій, задумів… Однак, маючи обмеження через здоров’я, маючи групу інвалідності, не все вдається втілювати у життя.

Що таке щастя?

Що для мене означає щастя? Щастя – це здорова держава і здорові діти! Щастя – це хлопці й дівчата, які захищають Україну та повертаються додому живими! Щастя – це поліковане мною людське тіло та оздоровлена/радісна у нім душа. Щастя – це відродження традицій, це українська мова і все те прекрасне, що ми залишимо опісля себе нащадкам!

Для повного щастя мені все ж не вистачає, як і всім, ― миру, спокою і свободи. Хочу процитувати один свій вірш: «…Справжнє щастя не має ґатунку…» і побажати усім на світі, а в першу чергу людям на українській землі ― Божого благословення та реального щастя!