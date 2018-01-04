Щастя це

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04 Січ 2018

Руслана Федюк: "Щастя – це надзвичайний стан Душі"

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Руслана Федюк: "Щастя – це надзвичайний стан Душі"

"Щастя в дрібницях: в чудовому ранку за вікном, в доброму погляді, усмішці, добрій новині", – розповідає Руслана Федюк.

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Руслана Федюк, роки, м. Червоноград. Бібліограф відділу обслуговування Червоноградської Центральної міської бібліотеки.

 Що таке щастя?

«Вся музика Слова в серці щастям озветься…»

Мабуть кожна людина час від часу замислюється над тим, що для неї є щастям… Відчуття щастя для кожної людини своє, важливе і зрозуміле лише для неї…

Впевнено мушу сказати, що для мене це якийсь надзвичайний стан Душі, коли підноситься настрій, хочеться радіти, всіх обіймати  і, водночас, душевний  спокій і затишок. Щастя в дрібницях: в чудовому ранку за вікном, в доброму погляді, усмішці, добрій новині, телефонному дзвінку з хорошою новиною.

Щаслива від знань «червоного диплому»

Свого часу закінчила Львівське культурно-освітнє училище. Спочатку - режисер – організатор  культмасових заходів (з червоним дипломом), а згодом – бібліотечний факультет. І тепер це намагаюся поєднувати  в своїй роботі, хоча відверто признаюсь, що від знань «червоного диплому», від втілення в життя всіх цікавих творчих планів і задумів я почуваюся щасливою! Це – МОЄ! 

Я з насолодою, радістю, натхненням готуюся до кожної творчої зустрічі, презентації, які відбуваються в нашій Червоноградській центральній бібліотеці.

Не просто читальня, а святкова вітальня

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Я неймовірно щаслива, що працюю в чудовому, дружньому колективі, команді однодумців, де кожен своєю роботою, креативними ідеями  вносить свою  лепту в загальну, добру справу, в прекрасний результат!  Наша бібліотека – не просто абонемент і читальня, а людям найкращим – святкова вітальня! Я можу годинами розповідати  про усілякі творчі зустрічі, які відбуваються в нашій бібліотеці, гостями яких є прекрасні, талановиті особистості з різних куточків України! Яке ж то щастя, коли після закінчення спілкування, наші читачі не хочуть розходитись, хочуть продовження…. а гості книгозбірні ще довго згадують про тепло, затишок та чудову атмосферу нашої бібліотеки і хочуть знову і знову повертатися до нас!

Творчі плани на місцевому радіо

Не менш цікаво і захоплююче  втілюються в життя творчі плани на місцевому радіо «Новий Двір». Це передачі «15 хвилин з доброю книгою», «Поетична хвилинка», «Невідоме про відомих» (історії кохання видатних українців за книгами Неллі Топської), «Незнана Україна» та інші. І тут, в хорошому, творчому колективі , коли  вимальовується повна  версія передач, коли  чуємо, чи читаємо про добрі відгуки від Героїв, чи слухачів радіопередач, відчуття ЩАСТЯ зашкалює!!!

Щаслива  в своїй родині

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Я ЩАСЛИВА в своїй родині, в мене є двоє дітей – дочка та син, чудові зять та невістка. Підростають четверо онуків. Тішуся, радію кожній добрій новині, кожній їхній перемозі. Щаслива, коли у них ВСЕ гаразд, втілюються в життя їхні плани та задуми.

Пригадався вислів Любомири Петрусь:

«Багато років ми живемо на світі.

Та чи багато днів є в нашому житті,

Які нам хочеться пам’ятати?»

Щоб таких днів, які б нам захотілося запам’ятати, в новому році було якнайбільше!

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