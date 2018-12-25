Олександр Шепітко: "Я вірю в долю і в те, що повз мене моє не пройде"

"… момент щастя неможливо зафіксувати, бо через мить воно вже не приносить того задоволення, якого очікував, і знову шукаєш чогось більшого, кращого", – розповідає Олександр Шепітко – герой рубрики Людина на НародUA.

Звичайний пересічний громадянин: сантехнік і письменник

Я не вмію розповідати про себе. Не навчили. Батькові не подобалося, коли я починав себе вихваляти. Він говорив, що нехай краще люди скажуть – ото буде справжня похвала. Тому намагаюся мовчати й чекаю, коли ж нарешті в мені побачать талановитого, успішного, щасливого! (сміюся)

Насправді я звичайний пересічний громадянин, яких у суспільстві переважна більшість. Щось вмію, декому навіть подобається результат моєї творчості (і не тільки літературної!), та впевнений, що в когось те ж саме вийшло б краще. Це не моя думка, це аксіома – завжди знайдеться сильніший, розумніший, гарніший, ніж ти. Це треба прийняти й не перейматися своєю умовною посередністю...

Знаєте, моя Муза свариться, коли я починаю так говорити...

Муза, або Фея! От чим дійсно можу похвалитися, так це тим, що у мене є Вона – справжнісінька, жвава й нетерпляча натхненниця, – з плоті та крові, з талантом вказувати ціль, давати чарівний поштовх під зад й лоскотати вухо, коли дуже хочеться спати. Саме завдяки їй у мене є низка рукописів, три з яких нещодавно взяли дипломи ІIІ-го міжрегіонального конкурсу “Кальміус”...

Із Музою взагалі вийшла казкова історія, бо моя освіта ніяк не пов’язана з літературою, чи мовою – всього лише 8 класів і металургійний технікум. Більшу частину дорослого життя взагалі працював на будівництві – спочатку сантехніком-монтажником, а потім черговим сантехніком. Зате читати полюбляю змалку – першу книжку “Лисичка і журавель” смакував у п’ять років. Про письменництво навіть не мріяв, хоча в школі бавився складанням віршів. Та ось позаторік в моєму житті з’явилася Вона, й уже через два дні після знайомства мені закортіло написати їй листа, який поступово перетворився на невеличку повість. Я дуже вдячний долі, що звела мене з Музою. Так, вона примхлива, як і всі жінки, але до цього можна звикнути.

Що таке щастя?

Чи вважаю себе щасливим? Знаєте, людина, це така істота, якій всього мало: є гривня – треба щоб було дві; має клаптик землі – непогано б ще два, або й три, а отам (кидаю наперед шапку) ростимуть огірочки!

Я вважаю, що момент щастя неможливо зафіксувати, бо через мить воно вже не приносить того задоволення, якого очікував і знову шукаєш чогось більшого, кращого. Можливо тому й подобається вислів: “Щастя – в пошуках щастя!”...

Муза мені заперечує, мовляв, навіщо за щастям бігати – жити потрібно зараз і тут, – руки-ноги є, макітра варить – вже непогано. У декого навіть цього немає, тож треба дякувати Богові, Всесвіту, чи в кого там хто вірить, за те, що є, а вже потім мріяти про нову ціль і йти до неї. Що тут сказати – вона, мабуть, знову права!..

А ще я вірю в долю і в те, що повз мене моє не пройде. Це стосується й щастя також.

Наостанок хотілося б процитувати фінальні слова з моєї повісті-казки “Крила для кота”, яка теж отримала нагороду (маю надію, що рукопис все-таки стане книжкою):

“... вони їдуть додому – до рідного, теплого, затишного дому. В якому завжди на тебе чекають і розуміють, де тобі раді незалежно від стану погоди та настрою, і де ти можеш піклуватися про інших, розраховуючи на взаємність. Бо саме це і є справжнім щастям: бути потрібним, бути зрозумілим, прокидатися вранці й знати, що хтось про тебе думає. І для цього зовсім необов’язково бути чаклуном, чи мати за плечима крила. Бо такі дива здатний творити кожен із нас: і лісова фея, і товстенький мопс, і навіть звичайнісінький рудий кіт.”