Наталія Кучер: "Справжнє щастя – це коли вдається зловити музу за хвіст"

"Щастя – це здатність радіти самому життю, яким воно є! Радіти кожній миті, бо вона унікальна і ніколи не повториться", – розповідає Наталія Кучер – героїня рубрики Людина на НародUA.

Життя завжди наповнене яскравими емоціями

Мене звати Наталія. Мені 32 роки, живу у Львові. Працюю в компанії, яка займається організацією спеціалізованих виставок. Попередньо мала нагоду працювати з голландцями на Європейських ярмарках в Італії, продаючи печиво, після чого зрозуміла, що мені до вподоби ярмарки та спілкування з людьми. Зараз займаюся туристичною та ювелірною виставками. Постійно дізнаюся про нові туристичні продукти, готелі, ресторани, а також про мистецькі творіння українських ювелірів. Завдяки різноплановій роботі життя не встигає видаватися рутиною і завжди наповнене яскравими емоціями.

Люблю виняткові моменти творчості

У вільний час люблю писати короткі оповідання та інколи вірші. Це справжнє щастя, коли вдається зловити музу за хвіст і закарбувати емоції та несподівані ідеї та образи у милозвучному тексті. Не завжди все вдається, однак сам процес викликає усмішку та медитативну концентрацію, тому я люблю ці виняткові моменти творчості.

А ще я обожнюю яскраві кольори: гарні пейзажі, вдалі фото, затамовуючі подих малюнки. Часом гортаю сторінки соцмереж і зберігаю 1-2 мотивуючі фото на ноутбук. А коли бувають моменти осінньої туги, то переглядаю ці фото за чашечкою трав’яного чаю і одразу веселішаю.

Знаходити ентузіазм у простих речах

Маю ще хобі вигравати подарунки у розіграшах у Фейсбуці. Ніби дрібничка – а зате яка приємна! Багато людей не вірять у можливість перемоги, але вона завжди існує. Особливо для тих, хто пробує. Секрет полягає в тому, щоб долучатися до розіграшів, де задіяно менше людей, що істотно підвищує шанси на перемогу. Хоча, насправді треба просто сприймати це як веселу забаву, не зациклюватись на бажанні перемогти і тоді вдача посміхається. Мені вже вдалося роздобути 2 книги, квиток на шоу «Вар’яти», 2 квитки на виставу в Києві «Під небом синім», наматрацник, набір декоративних скочів, чашку та кілька поповнень рахунку на мобільний телефон. Отже, приємні сюрпризи можна робити собі самій і знаходити ентузіазм у простих речах.

Що таке щастя?

Щастя – це здатність радіти самому життю, яким воно є! Радіти кожній миті, бо вона унікальна і ніколи не повториться. Помічати колір неба, промінці сонця, зміни відтінків трави та кольору листя дерев, бо часом ми настільки занурюємося в щоденні клопоти і переживання, що не помічаємо нічого навколо і навіть щастя.

Щастя – це вміння дивитися на себе та ситуацію збоку. Вміння відсторонитися і критично оцінити, те що відбувається. Не існує чорних смуг, є лише ситуації з позитивними та негативними моментами, які чомусь нас навчають. І це велике щастя - сприймати життя як нові уроки, виклики, випробовування, а не кару небесну чи спокуту гріхів.

Щастя – це усмішка у відповідь усміхненій дитині. Щастя – це новий запах повітря і дотик вітру у новій країні. Щастя – це м’яке тертя кота тобі об ногу; це собака, яка завжди рада тобі. Щастя – це коли є люди, які тобі завжди раді.

Щастя – це емоція, яка вирізняється як противага смутку, злості, відчаю. Ми є володарями власних емоцій і можемо робити свідомий вибір чи сприймати щось як невдачу, поразку, зраду, біль, чи бути щасливими, що ми живі і рухаємося далі, не зважаючи на те, яким був вчорашній день.

Щастя – вміти не залежати від суспільної думки, наявності близької людини, престижної роботи, великої квартири. Велике щастя - вміти бути просто щасливим у будь-який момент, глибоко вдихаючи і видихаючи повітря і відчуваючи биття свого серця. Щастя – це життя, а життя – це щастя. І пам’ятання про доступність щастя всім і в будь-який час - це теж щастя.

Якщо говорити про конкретні ситуації, які роблять мене щасливою, то це спілкування з людьми. Я вступила навчатися на факультет романо-германських мов не з метою стати викладачкою чи перекладачкою, а, власне, щоб розуміти людей з інших країн. Для мене велике щастя вловлювати суть розмов іноземців у Львові, чи місцевих жителів у Польщі, Італії, США. Також було захопливо працювати офіціанткою в Італії і розуміти обговорення між собою меню не лише українців та росіян, а також поляків, німців, італійців, словаків, чехів, болгар, а також іноземців, що розмовляли англійською.