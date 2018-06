Наталія Коваль: "Щастя уникає надто непристойних залицяльників"

Безсловесне звучання, вібрація, якість, атмосфера

Завжди щиро дивувалася вмінню творчих людей представити себе коротко, ясно, просто. Спрощено. «Я – письменник». «Я – журналіст». «Я – фотограф». «Я – тамада». У мене так не виходить. Напевне тому, що не вмію робити щось достатньо досконало, аби дозволити оточуючим асоціювати цей вид діяльності чи професію зі мною. Взагалі намагаюся уникати того, аби будь-яке знайомство залишало по собі однозначну, шаблонну концепцію про людину. Значно прекрасніше, коли замість чіткого образу зостається дуже тонке, але глибоке інтуїтивне відчуття, розуміння, сприйняття, знання про неї. Коли у картотеці пам'яті людина оселяється не відбитком якоїсь конкретної форми із контрастно окресленими межами, а, радше, безсловесним звучанням, вібрацією, якістю, атмосферою.

Тому ті моменти, які можу розповісти про себе, аби створити певне звучання чи атмосферу (але, боронь Боже, не концепцію!), приблизно такі: я люблю подорожувати у гірській місцевості, привозити камінці із кожної мандрівки, люблю (але не дуже добре вмію) малювати і (так само) плавати. Я із захопленням вивчаю астрономію і астрологію. Викладаю джйотіш. Разом з моїм чоловіком час від часу займаюся скелелазінням. Захоплююсь величними деревами. А також китами і слонами. Дуже люблю грози і якісну каву. Міцний турецький чай. Солодкі східні аромати. Вважаю, що всі мудрі, глибокі та важливі думки давно озвучені, сказані і написані. Усі ми займаємося лише переспівами природи та Істини, тому так смішно виглядають якісь претензії на оригінальність чи запекла боротьба за авторські права.

Внутрішні хроніки, роздуми та міркування. Миті спонтанного натхнення

За освітою я журналіст, проте останнім часом замість висвітлення подій зовнішнього світу займаюсь переважно описам власних внутрішніх хронік, роздумів та міркувань. Як логічний підсумок цієї діяльності, до кінця цього року планую завершити роботу над власною книгою. Хоча, зізнаюся, здебільшого те, що я пишу, насправді я не пишу (або пишу не я), а лише записую. Оці останні, записані, - найбільш радісні і добрі (у сенсі «якісні») з моїх текстів. Дуже радію, коли стаються такі миті спонтанного натхнення. Тексти, написані у іншому стані, незмінно з часом перестають мені подобатися. Мрію з часом навчитися змістовно, а також красномовно і продуктивно мовчати.

Найбільш прекрасними і досконалими мистецькими витворами у Всесвіті я вважаю людей. Кожен із нас – неповторний шедевр. А дехто навіть – безсмертний.

Що таке щастя?

Щастя – не самоціль. Щастя – не нагорода за щось там. Щастя – не трофей, здобутий у важких боях зі самим собою чи кимось іще.

Відсутність щастя – не покарання. Відсутність щастя – не вирок. Відсутність щастя – не привід не вірити у його існування.

Щастя приходить саме. Приходить несподівано і спонтанно. Коли ти не готовий. Особливо, коли не готовий. Саме тому, що не готовий. Саме тому – щастя.

Від щастя не треба чекати чогось більшого. Від щастя не слід очікувати вірності. Від щастя не варто сподіватися, що воно зостанеться поруч з тобою назавжди.

Щастя неодмінно піде. Щастя обов’язково залишить ледь теплий слід за собою на твоїй подушці. Якогось ранку. Або вечора. Не важливо. Ти просто раптом відчуєш, що його знову нема. Що всередині знову холодно, а все навколо знову дуже звичайне.

Щастя не терпить звикання. Щастя не зносить присутності того, хто знає, як правильно. Того, хто невдячний. Того, хто нічому не дивується. Того, хто прагне все контролювати. Того, хто намагається скласти точні графіки його візитів. Таких щастя лиш дражнить. Показує язика. Грається з ними у хованки. Дарує нагоду вкотре впіймати облизня. Заблукати у непрохідних хащах ілюзій. Втопитися у трясовині бажань, знесилено впасти на коліна у погоні за мріями.

Щастя не любить зверхності. Щастя оминає п’єдестали. Щастя не заохочує до наполегливості. Щастя не має жодних зобов'язань перед досконалими формами та точно визначеними точками координат. Щастя не терпить нав’язливих загравань. Щастя уникає надто непристойних залицяльників.

Якщо цілеспрямовано шукати щастя, воно так і залишатиметься недоступним. Дефіцитним. Недосяжним. Якщо спробувати розкласти для нього пастки і приманки – воно саме заведе тебе у глухий кут і легко зведе з розуму. Якщо волати про його безсердечність та невиконані обов’язки – воно ще довго не переступатиме поріг твого дому.

Щастя не піддається аналізу логіки. Ти думаєш, щастя у чомусь? Воно покаже, наскільки сильно це «щось» тобі може обриднути. Ти думаєш, щастя у комусь? Воно подарує тобі цікаві досвіди розчарувань. Ти думаєш, щастя у тобі? «Щастя – моя невід’ємна природа»? «Then, catch me if you can!», - саркастично дражнитиметься воно під час твого чергового розпачливого плачу, розбитого серця, осінньої депресії, зламаної ноги чи переломного моменту внутрішньої кризи.

Щастя – загадка. Щастя – таємниця. Щастя – містерія. Коли ти переконуєш, що точно знаєш що це, як його відчути та які головні 10 кроків для його досягнення, мені стає тебе дуже шкода. Бо у цей самий момент я спостерігаю за тим, як твоє Щастя із нестримним реготом пакує свої валізи десь на край видимого Всесвіту. Може до чергового понеділка, а може й до наступного життя.