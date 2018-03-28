Марина Казмірук: "Я люблю життя, і воно відповідає мені взаємністю"

"Щастя, мов філософський камінь: таке бажане і недоступне одночасно. Люди ладні продати душу за хворобливе ніщо, не помічаючи очевидного", – розповідає Марина Казмірук.

Марина Казмірук, 19 років. Родом зі Старокостянтинова Хмельницької області. Живе в Острозі, вивчає психологію в Острозькій академії.

Дівчина, яка щиро вірить зіркам

Хто я? Дівчина, яка щиро вірить зіркам і зневажає гороскопи. Я народилася 12 травня 1998 року чим несказанно потішила свою сім’ю, правда лише доти, доки не навчилася ходити.

Мабуть саме той факт, що дитинство пройшло біля лісу та старого панського маєтку, породив у моєму серці особливу любов до поезії та історії. Я палко мріяла поступити на літературну творчість, але царина психології прийняла мене куди привітніше. Правда, творчість я не покинула.

Книги – це моя друга їжа

Страждала юнацьким максималізмом та й зараз він нікуди не подівся -циркулює по моїх венах фразою «carpe diem».

Я обожнюю грози та хуртовини, прогулянки лісом та активний пошук пригод. Книги – це моя друга їжа. Просто не уявляю своє життя без читання. Захоплююся верховою їздою, адже лише вона дарує відчуття свободи та дикий драйв.

Я люблю життя, і воно відповідає мені взаємністю.

Що таке щастя?

Що ж для мене щастя? Питання, яке породжує стільки думок…

Щастя – це межа. Лінія фронту між злом та добром; тим, що губить та тим, що зцілює; між досконалістю та ганебністю. Це секунда до сорому, захвату чи гріха. Хвилина до та ніколи після.

Щастя – це пір’їнка. Така легка та невагома. Не обтяжена ніякими турботами та переживаннями. Вільна та непередбачувана, яка за секунду до падіння злітає увись, яка завжди знаходить своє місце на землі. Вона співає в унісон із вітром і кружляє в такт його подиху.

Щастя – це коли твоє серце б’ється в унісон зі світом. Коли ти ловиш перші світанкові промені та чекаєш, коли землю огорне місячне проміння.

Щастя, мов філософський камінь: таке бажане і недоступне одночасно. Люди ладні продати душу за хворобливе ніщо, не помічаючи очевидного.

Для щастя так мало потрібно. Відчути тепло сонця на щоці, вдихнути аромат перших весняних квітів, пробігтися навипередки з грозою, спробувати літо на смак і сплести свій вінок із польових квітів, станцювати під дощем із барвистого осіннього листя, підставляти долоні під перший сніг і щиро вірити, що загадане здійсниться.