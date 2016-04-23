Марія Лелека мріє відчути себе Лесею Українкою і Вільямом Шекспіром одночасно

Марія Лелека – героїня рубрики « Людина ». «Моя душа – щось на зразок великого дзеркала чи порталу: все хочеться через себе пропустити, все відчути, всіх обігріти й полюбити...», – зізнається дівчина.

Марії – 25 років, вона сценарист, викладач, трудоголік і фанатик - працювала та працює багато ким і багато де.

Дюймовочки, феї, казкові персонажі.., а потім я була привидом

Я в дитинстві грала в театрі, починаючи з трьох років. Дюймовочки, феї, казкові персонажі... Перша серйозна роль в мене була із Лескова в “Леді Макбет”. Там мене душили і розпинали на сцені, а потім я була привидом. У театрі взагалі було легко. Не те, що в житті...

Соромилась спитати котра година

Для мене не було проблемою, наприклад, вийти перед залом у тисячу людей і казати щось, співати, танцювати. А от в реальному житті я була настільки сором’язлива, що соромилась навіть спитати котра година, тому спочатку в школі у мене не було друзів.

Вигадана подружка

І, окрім того, я була трохи дивною, у мене була вигадана подружка, поки не з’явились справжні. Втім, як потім показав час, з вигаданими набагато легше.

Мрія померти

Ще, в дитинстві у мене була мрія померти. Тому що я вірила, коли людина помирає – вона стає прозорою і може ходити по землі, а її ніхто не бачить. І можна потрапити будь-куди.

Я хотіла потрапити до хлопчачого туалету

Я хотіла потрапити найбільше до хлопчачого туалету в школі. Бо нас туди не пускали, а мені було цікаво подивитись, що там таке, але я соромилась туди заходити.

Я стала думати, що це задзеркалля

Раз, під час уроку все ж таки зайшла, коли нікого не було в коридорі. Мене дуже здивувало, що там такі ж туалети, як в дівчачому, тільки розташовані по іншу сторону. Я стала думати, що це задзеркалля. І що тому хлопці – істоти, протилежні дівчатам.

Не я пишу вірші, а вони пишуть мене

За освітою я сценарист, викладач. До цього додалось те, що я пишу вірші, постійно, усюди. Вірші мучать мене, і, скоріше, навіть не я їх пишу, а вони пишуть мене – мій характер, моє життя. Я шкодую, що немає світу, де люди говорять віршами і де можна повністю потрапити в “потік”, розчинитись у віршах, стати з ними одним цілим.

Сама в шоці, як стільки всього встигла

Працюю і працювала я багато де – і режисером, і відеомонтажером, і студію дитячу театральну вела, і кіно знімала, і журналістом... Сама в шоці, як в 25 років стільки всього встигла. Просто я трудоголік. І фанатик. А всі фанатики помішані на своїй ідеї. Для мене - це творчість.

Українське літературне мистецтво

У нас є літературне об’єднання “Творчий Сектор”. Ми там робимо українське літературне мистецтво – вірші, пісні, вистави... Хочеться піднімати духовний рівень людей, реально змінювати світ, і словом, і ділом. Я дуже люблю людей, вірю в них. Якщо митець не вірить в людей, в краще у людях, я думаю, йому не можна займатись мистецтвом. Наша організація “Творчий Сектор” пропагує здоровий спосіб життя, спорт, відмову від тютюну і алкоголю, любов до своєї Батьківщини і ще якісь речі, про які всі люблять говорити, але мало хто намагається виконувати. Для мене це дуже важливо.

Ідеал людини

Ще я віруюча людина, християнка. Зараз дуже багато псевдорелігій, легких шляхів... Я їх не шукаю. Ісус Христос для мене, перш за все, ідеал людини – порядної, відданої, чесної... Такої, якою я намагаюся бути. Такою, як мої літературні герої у своїх кращих проявах.

Моя душа – щось на зразок великого дзеркала чи порталу

Я пишу про все, що мене оточує, і рідко про себе. Моя душа – щось на зразок великого дзеркала чи порталу: все хочеться через себе пропустити, все відчути, всіх обігріти й полюбити... Через це в мене часто проблеми в житті, бо важко бути хорошою для всіх, але я цього дуже хочу.

Я буду найщасливішою людиною в світі, бо відчуватиму себе Лесею Українкою і Вільямом Шекспіром одночасно :-)

Якщо мою роботу колись поставлять – я буду найщасливішою людиною в світі, бо відчуватиму себе Лесею Українкою і Вільямом Шекспіром одночасно :-) Це буде велика відповідальність, але якщо на те буде Божа Воля – я готова взяти цю відповідальність на себе з радістю і писати далі. У мене є ідеї нових робіт...

Фото надані героїнею