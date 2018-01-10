Макс Кідрук розповів, чим щастя подібне до електрона

"Щастя – це кожного ранку прокидатися з усмішкою і розуміти, що ти на своєму місці, займаєшся єдиною справою, яка тобі приносить задоволення і по-справжньому в тебе виходить", – розповідає Макс Кідрук – герой рубрики «Людина» на НародUA.

Макс Кідрук, 33 роки. Український письменник, мандрівник, автор першого українського технотрилера «Бот». За освітою інженер-енергетик. Побував більш ніж у 30 країнах, серед яких Танзанія, Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.

Як я з однолітками грався в індіанців

Макс Кідрук почав завойовувати своїх прихильників іскрометним гумором тревелогів, продовжив їх зацікавлювати циклом гостросюжетних романів та не перестає дивувати новими трилерами. А в дитинстві майбутній письменник не любив писати шкільні твори через формалізм в обсязі та темах. Натомість його приваблювали завдання на «вільну тему» через можливість писати про те, що подобається.

«Один із творів був про мій відпочинок у бабусі – як я з однолітками грався в індіанців. Ми собі витесували списи, робили луки й імітували полювання на бобрів. Фактично за реальними подіями я описував те, що було влітку», — пригадує Кідрук.

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Прізвище зі стелі та ледь не скандал

Макс Кідрук каже, що письменником бути не складно, хоча іноді трапляються так звані побічні ефекти через власну творчість.

«Був один цікавий випадок, пов’язаний із тим, що у книзі «Зазирни у мої сни» згадується прокурор Здолбунівського району Рівненщини – Костюк. Я просто взяв його прізвище зі стелі, а з цього ледь не вийшов скандал. Як виявилось, у Здолбунівському районі був прокурор Костюк. І саме в той період, про який я пишу роман, де він описаний не в надто приємних тонах. Є стаття в одному з видань, де починають вигадувати «теорії змови локального масштабу» про те, що я намагався когось так потролити. Я був трохи в шоці, тому що мало того, що це звичайний збіг, так я ще й підставив людину. Бо в цій книзі є певні аспекти, які стосуються дій правоохоронних органів у випадку викрадення дитини: порядок дій, хто приїжджає, які експерти, що вони роблять, які перші пошукові дії вживають. Відповідно, я консультувався з людиною з цієї сфери. І зараз всі думають, що ця людина щось погане наговорила на цього Костюка, і таким чином я вирішив його потролити – такі вже там схеми малюються, які просто виникли з нічого – чи з того, що я взяв прізвище Костюк. В мене колись такий був викладач в універі. Ну я взяв це прізвище, бо мусив узяти якесь прізвище, бо книга не буде про Містера Х – от такий цікавий момент».

Перший в житті заробіток Макс отримав у підлітковому віці за кросворди для обласної газети «Вісті Рівненщини». Гроші витратив на аудіокасети улюблених виконавців.

На думку Макса, окрім того, щоб посадити дерево, збудувати дім, виростити сина, варто ще поїхати в навколосвітню подорож.

Якби увесь світ слухав Макса одночасно, він би сказав: «Читайте класні книги».

Що таке щастя?

Щастя – дуже непросте поняття, для мене – це процес. Воно не може бути чимось сконденсованим. Щастя – як електрон: ви не можете побачити його, зафіксувати в одному конкретному місці. Ми знаємо, що він є, але він постійно рухається, і ніби «розмазаний» навколо ядра. Те ж саме зі щастям. Я не вірю, що можна сісти і сказати, що от в цей момент я щасливий.

Щастя – це кожного ранку прокидатися з усмішкою і розуміти, що ти на своєму місці, займаєшся єдиною справою, яка тобі приносить задоволення і по-справжньому в тебе виходить. Українцям цього й не вистачає. Більшість українців підкоряються суспільним догмам, суспільним правилам, і через це займаються тим, чим вони насправді не хочуть займатись.