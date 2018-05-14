Катерина Барановська: "Коли ти щаслива, то єдина з усім світом"

"Бути щасливою – це бути в потрібний час у потрібному місці. Це мати можливість робити те, що цікаво собі та іншим", – розповідає Катерина Барановська – героїня рубрики Людина на НародUA.

Катерина Барановська, 19 років, м. Київ. Письменниця

Довгий плутаний шлях дорогою долі

Я народилася у Миколаєві, під час маминих студентських канікул. З того часу почався довгий плутаний шлях дорогою долі. Разом із родиною я змінила кілька орендованих квартир у столиці. Кожного року їздила до родичів на море. Щоб відкрити для себе нові місця і країни, намагалася вчити мови, як мої батьки-перекладачі. Навіть поїхала жити в Іспанію за обміном на кілька місяців.

Так само любила знаходити пригоди у Києві – ходила слухати шаманічний стукіт барабанів на Андріївський узвіз, співала у хорі для школярів, брала участь у роботі стінгазети. А коли творчість набридала, то втікала у зелений всесвіт місцевих парків.

Коли з роботою батькам стало зовсім важко, ми переїхали до тихого маленького Житомира. Було важко звикнути до провінційної неквапливості, самотньої сталості днів. Усіма силами я намагалася повернути ритм великого міста. Як тільки наші справи пішли вгору, відкрила для себе Туніс, Німеччину, Чехію, Італію, Англію, Польщу та багато інших місцин на земній кулі.

Чому б не створити свої світи?

Але поки ми не мали змоги подорожувати через складні обставини, старалась не сумувати. Мені подобалося створювати нові речі – прикраси, іграшки, вишиті картини. Тоді й подумала – чому б не створити свої світи? Фантазія зможе перенести будь-куди. Так я згадала про дитяче захоплення – придумувати історії, писати вірші. Звичайно, я не могла покинути своє покликання і стала студенткою літературної творчості Київського університету.

Обрала собі псевдонім Чайка, та «…що пливе через площину Вічності, перетинаючи світ паралелями, обминаючи кола ординарності, трикутники дружніх зв’язків». Тоді я ще не розуміла чому моє життя відчувається неповним. Не вистачало лише людей, з якими можна розділити авантюри і творчі звершення. А люди як маленькі світи, які не показують усіх своїх чудес із першого разу.

Що таке щастя?

Стільки різних поглядів на щастя можна дізнатися від інших. Моя подруга вважає його особистим вибором і вдячна тому, що приносить їй мить. Люди несуть і радість, і горе. Але для мене найбільше щастя – відкривати їхні сокровенні мрії, відчувати разом з ними, і, звичайно ж, знаходити пригоди на свою голову.

Бути щасливою – це бути в потрібний час у потрібному місці. Це мати можливість робити те, що цікаво собі та іншим.

Коли ти щаслива, то єдина з усім світом. Стати щасливою можна, якщо не зупинятися і відкривати нове у навколишньому, не звикати до буднів. Але потрібно також відпочивати від вражень, щоб бути готовими їх сприйняти.