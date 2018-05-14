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14 Трав 2018

Катерина Барановська: "Коли ти щаслива, то єдина з усім світом"

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Читайте більше в рубриці Людина
 
Катерина Барановська: "Коли ти щаслива, то єдина з усім світом"

"Бути щасливою – це бути в потрібний час у потрібному місці. Це мати можливість робити те, що цікаво собі та іншим", – розповідає Катерина Барановська – героїня рубрики Людина на НародUA.

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Катерина Барановська, 19 років, м. Київ. Письменниця

Довгий плутаний шлях дорогою долі

Я народилася у Миколаєві, під час маминих студентських канікул. З того часу почався довгий плутаний шлях дорогою долі. Разом із родиною я змінила кілька орендованих квартир у столиці. Кожного року їздила до родичів на море. Щоб відкрити для себе нові місця і країни, намагалася вчити мови, як мої батьки-перекладачі. Навіть поїхала жити в Іспанію за обміном на кілька місяців.

Так само любила знаходити пригоди у Києві – ходила слухати шаманічний стукіт барабанів на Андріївський узвіз, співала у хорі для школярів, брала участь у роботі стінгазети. А коли творчість набридала, то втікала у зелений всесвіт місцевих парків.

Коли з роботою батькам стало зовсім важко, ми переїхали до тихого маленького Житомира. Було важко звикнути до провінційної неквапливості, самотньої сталості днів. Усіма силами я намагалася повернути ритм великого міста. Як тільки наші справи пішли вгору, відкрила для себе Туніс, Німеччину, Чехію, Італію, Англію, Польщу та багато інших місцин на земній кулі.

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Чому б не створити свої світи?

Але поки ми не мали змоги подорожувати через складні обставини, старалась не сумувати. Мені подобалося створювати нові речі – прикраси, іграшки, вишиті картини. Тоді й подумала – чому б не створити свої світи? Фантазія зможе перенести будь-куди. Так я згадала про дитяче захоплення – придумувати історії, писати вірші. Звичайно, я не могла покинути своє покликання і стала студенткою літературної творчості Київського університету.

Обрала собі псевдонім Чайка, та «…що пливе через площину Вічності, перетинаючи світ паралелями, обминаючи кола ординарності, трикутники дружніх зв’язків». Тоді я ще не розуміла чому моє життя відчувається неповним. Не вистачало лише людей, з якими можна розділити авантюри і творчі звершення. А люди як маленькі світи, які не показують усіх своїх чудес із першого разу.

Що таке щастя?

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Стільки різних поглядів на щастя можна дізнатися від інших.  Моя подруга вважає його особистим вибором і вдячна тому, що приносить їй мить. Люди несуть і радість, і горе.  Але для мене найбільше щастя – відкривати їхні сокровенні мрії, відчувати разом з ними, і, звичайно ж, знаходити пригоди на свою голову.

Бути щасливою – це бути в потрібний час у потрібному місці. Це мати можливість робити те, що цікаво собі та іншим.  

Коли ти щаслива, то єдина з усім світом. Стати щасливою можна, якщо не зупинятися і відкривати нове у навколишньому, не звикати до буднів. Але потрібно також відпочивати від вражень, щоб бути готовими їх сприйняти.

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