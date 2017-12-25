Христина Кравчишин: "Щаслива, що несу світло людям"

"Щастя – це окрилений стан душі…. це розуміння того, що ти робиш справу, для якої тебе покликав у цей світ Бог", – розповідає Христина Кравчишин.

Христина Кравчишин, 30 років. Народилась та проживає у Львові. Поетеса. Заміжня. Мама двох донечок.

Живу, люблю, творю

Закінчила ЛСЗШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови. Паралельно закінчила музичну школу №2 по класу фортепіано. І ту любов до музики несу в собі крізь усе життя. Вищу освіту отримала у ЛНУ ім. І.Франка (закінчила юридичний факультет). Працюю в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. На даний момент перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 4-х років.

Живу, люблю, творю… Щаслива, що несу світло людям… Радію, що воно помітне… Радію, що воно потрібне… Покликанням свого життя вважаю ПОЕЗІЮ… Пишу з 14 років… Натхнення для поезії бачу у всьому.

Те, що надихає

На творчість мене надихає ЛЮБОВ ДО КРАСИ, яка мене оточує: це і пробудження світу навесні після зимового сну; це і літнє пекуче сонце, і польові квіти у всіх барвах веселки; це і осіннє пожовкле листя, яке нагадує нам, що в житті усе минає, це і осінній дощ, який, хоча і навіює сум, але змиває з серця усі печалі; це і зимова хуртовина, яка викликає у нас бажання зігрітися родинним теплом!

На творчість мене надихає КОХАННЯ… завжди підтримую у собі цей стан закоханості….

На творчість мене надихають мої ЧИТАЧІ… цей той неймовірний потік позитивної та сонячної енергії, який пробуджує в мені бажання творити, який пробуджує в мені бажання світити, який пробуджує в мені бажання нести у світ сонце і тепло! Ціную кожного і щиро дякую за те, що ці люди є у моєму житті!

Планета крутиться навколо моїх побажань

Мрію про…Мрію про багато що!! І мої мрії здійснюються…:-) Не знаю яким чином, але планета, таки, крутиться навколо моїх побажань… Я щаслива від того, що десь на небі яскраво горить моя зірочка і освітлює мій життєвий шлях…

Що таке щастя?

Щастя – це вміння любити життя…. це вміння насолоджуватись ним….

Щастя – це вміння бачити прекрасне….. це вміння творити та нести красу!!!

Щастя – це окрилений стан душі…. це розуміння того, що ти робиш справу, для якої тебе покликав у цей світ Бог.…

Щастя – це коханий чоловік, здорові батьки, усміхнені діти….

І у кожного щастя, все-таки, своє….

МЕНІ Б НАБУТИСЯ У ЩАСТІ...

Мені б набутися у щасті...

Мені б набутись в нім сповна!

Ти лиш не дай, прошу, упасти

З того життєвого човна.

Хоча й живе в мені наївність...

Хоч я не схожа на усіх...

Моя в цім сила і чарівність...

Повз мене й ти пройти не зміг!

Тобі натхненно посміхаюсь...

В тобі ловлю щасливу мить...

Від світу щастям закриваюсь...

Воно мене, таки, п'янить...

Христина Кравчишин