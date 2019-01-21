Аліса Карлович: "Щастя – міцно триматися на плаву"

"Щастя – це вітер в обличчя, це сльози радості, це неймовірна злива, це життя, захоплення його проявами", – розповідає Аліса Карлович – героїня рубрики Людина на НародUA.

Аліса Карлович, м. Дніпро

Багато планів, бажань і мрій

Народилася я у рік Дракона. Але мій Дракон – істота феєрична, яка любить, щоб оточуючим було весело! Зі шкільних років хотіла стати актрисою. Мріяла зніматися у кіно. Але батьки (я їх дуже люблю) висміяли мене і сказали, що це несерйозна професія. Я закінчила університет за спеціальністю філолога (українська мова та література). Філологія – це теж моя пристрасть. Завжди були відмінні оцінки. Але мрія залишилася нездійсненою, як не крути. І проявляється у житті різними перетвореннями мене на новорічні свята. Це справжнє щастя для мене. Просто коли закриваються одні двері, то обов’язково відчиняться інші.

Люблю мандри, яскравість та веселі компанії! Не терплю одноманітності. Від неї мене нудить! Завжди знайду собі заняття, тому нудьги ніколи не відчуваю. Нещодавно почала освоювати декупаж, печворк і різний інший хендмейд. Багато планів, бажань і мрій! Згодна з автором вислову, що «життя – це казка. Просто кожен вибирає свій жанр».

Рік тому почала читати книги на тему гармонійного сприймання життя. Мені все цікаво – люди, психологія, історія. Люблю спостерігати. В усьому цьому я теж відчуваю щастя.

Вірю у добро, вдячна Всесвіту за життя, за повітря, яким дихаю

У мене дві дорослі доньки, чоловік, зять, мама. Друзі. І ми всі дуже різні. Але головне, що нам добре разом, і ми знаходимо спільну мову. Разом ми щасливі.

Колись давно дитячий візок, у якому я сиділа, зрушив із місця і впав у яму з водою. Йшло будівництво, для чого була та яма, я й досі не знаю, та коли кинулись до мене, то на поверхні плавала лише подушка! Мама схопилася за голову, а тато – за цю саму подушку, і…витяг мене! Я трималася ручкою і завдяки цьому дочекалася порятунку. У дорослому житті я часто згадую цей випадок. Трапляються такі ситуації, у яких просто необхідно міцно триматися на плаву, і тільки тоді виживеш! І це – справжнє щастя.

Вважаю, якщо людина постійно прагне до кращого, вона і сама удосконалюється. В моєму житті були помилки, зльоти і падіння, захлиналася від розпачу, але завжди знаходилися вихід, допомога і здобувався досвід. Просто необхідно вірити у найкраще, думати позитивно. Давно помітила, що можна вчитися у дітей. У своїх і чужих. Від моїх дівчат намагаюся переймати їхні знання, ставлення до життя, спостерігаю за ними, роблю висновки. Адже ситуації можна тлумачити по-різному, але для тебе вони саме такі, якими ти їх сприймаєш.

Вірю у добро, вдячна Всесвіту за життя, за повітря, яким дихаю. Одна знайома десятирічна дівчинка (з якою ми фотографували павуків) спитала в мене, як мене по-батькові. Я відповіла. А вона мені урочисто: «Аліса Анатоліївна! Ви – дитина!». Мені було і дивно, і радісно, і приємно!

Що таке щастя?

Для мене щастя – це постійний рух. Рух уперед. До кращого, невідомого, таємничого, загадкового. До розвитку. До себе. Щастя – це вітер в обличчя, це сльози радості, це неймовірна злива, це життя, захоплення його проявами. Щастя – це вдячність за те, що ти Є! Як сказав Будда: «Немає шляху до щастя. Шлях – це і є щастя». І я повністю з цим згодна.