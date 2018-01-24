Два "Вінсента": Як зароджувався культовий стиль Бьортона

Короткометражний мультфільм «Вінсент» – маловідомий чи, скоріше, камерний проект 1983 року від Тіма Бьортона. Картина була створена у часи, коли іменитий режисер ще не дібрався вершини синематографічного Олімпу, а лише постачав «Дісней» напрацьовками майбутніх культових стрічок, виробляв власний ексцентричний стиль.

Враховуючи хронометраж довжиною у шість хвилин, сюжет максимально лінійний і абстрактний, якщо напівпсиходелічну виставу, що розгортається на екрані, можна назвати сюжетом. Вінсент Меллой – семирічний хлопчик, що дотримується правил, любить свою родину та пса Аберкромбі, є зрілим та приємним як для свого віку. Єдина потаємна мрія хлопчика – бути схожим на легендарного короля хаммер-хоррорів Вінсента Прайса. Через це Вінс вигадує цілий примарний світ жахів, де уявляє себе героєм-декадентом зі сторінок оповідань Едгара Аллана По.

Картина - нуарна казка, де єдиними значущими персонажами є сам Вінсент та оповідач, якого ліпше назвати коментатором. Картинка чорно-біла, що додає окремого шарму, а увесь текст, що начитується на фоні – поема, написана самим Бьортоном.

Технічний аспект короткого метру доволі сильно кульгає: анімовані ляльки іноді рухаються кострубато та нереалістично; через відносну старість запису, звук далекий від ідеалу. Найсильніша частина картини – та кількість душі та сил, що були у неї вкладені. «Вінсент» - робота-мрія Бьортона. Режисер отримав можливість не лише екранізувати власні спогади із дитинства, а й попрацювати із Вінсентом Прайсом, який погодився зіграти у картині-присвяті йому самому оповідача. Що очевидно, головним персонажем мультфільму є сам Бьортон, що майже не завуальовано розповідає історію своєї пристрасної закоханості у старі фільми жахів, які, очевидно, зробив фундаментом власного кінематографічного почерку.

«Вінсент» - унікальна можливість не просто зазирнути за завісу фантазії режисера, а по-справжньому побачити його особистість. Мультфільм є у рівній мірі наївним та моторошним, екстравагантним та класичним, неотесаним та витонченим. Це кінематографічний імпресіонізм, мозаїка із майже рандомних образів та рядків. «Вінсент» - та сама чернетка, перша спроба, на основі якої режисер вибудував свій впізнаваний стиль, повний навколожахаючих деталей та яскравих готичних образів. Частину ідей із мультфільму Бьортон використав при створенні подальших культових картин: «Едварда Руки-ножиці», «Бітлджуса», «Жаха перед Різдвом». Тож, можливо, якби «Дісней» не повірив у низькобюджетний короткий метр, що довгий час можна було знайти лише у якості додаткового матеріалу на касетах, кінематографічна доля Бьортона пішла б зовсім іншим шляхом.

«Вінсент» - картина для тих, хто ностальгує за «старими-добрими часами», коли у Тіма Бьортона ще горіли очі. Коли режисер насолоджувався створенням картин, а не паразитував на старих заслугах. Це ностальгічний фільм-секрет, який може не лише розчулити та подарувати хеллоуінський настрій, а й по-справжньому розбурхати фантазію і дати надію на те, що саме індивідуальність та віра у себе є гейткіперами омріяного статусу культовості.