Світлана Дідух-Романенко. Жити сьогодні сьогоднішнім

...Вірити, ніби ніколи не чула про досвід.
Мріяти, ніби ніколи не досить...
***
Квіти роздай, залиши пустотілі будинки,
Цвітом каштановим вичисти ночі нагар.
Жити сьогодні сьогоднішнім — рідкісний дар.
Особливо для жінки.
Тиша твоя і в тобі – не однакові тиші.
Слухати мовчки: всередині йде боротьба.
Все, що тебе не убило, зробило сильнішою.
Хіба?
Сонце доходить до краю, зітхає і падає.
Серце доходить до крапки, стискається й тисне.
Ти обираєш щодня між брехнею і правдою
Тишу. Ну, звісно.
Вірити, ніби ніколи не чула про досвід.
Мріяти, ніби ніколи не досить.
І довіряти – немов не брехав і не збреше.
Жити сьогодні сьогоднішнім.
Заповідь перша.
Світлана Дідух-Романенко,
Фото:
Читайте також: Ірина Цілик. Манюпусіньке щастя