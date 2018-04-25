Світлана Дідух-Романенко. Жити сьогодні сьогоднішнім

Мріяти, ніби ніколи не досить...

...Вірити, ніби ніколи не чула про досвід.

***

Квіти роздай, залиши пустотілі будинки,

Цвітом каштановим вичисти ночі нагар.

Жити сьогодні сьогоднішнім — рідкісний дар.

Особливо для жінки.

Тиша твоя і в тобі – не однакові тиші.

Слухати мовчки: всередині йде боротьба.

Все, що тебе не убило, зробило сильнішою.

Хіба?

Сонце доходить до краю, зітхає і падає.

Серце доходить до крапки, стискається й тисне.

Ти обираєш щодня між брехнею і правдою

Тишу. Ну, звісно.

Вірити, ніби ніколи не чула про досвід.

Мріяти, ніби ніколи не досить.

І довіряти – немов не брехав і не збреше.

Жити сьогодні сьогоднішнім.

Заповідь перша.

Світлана Дідух-Романенко,

Фото: Facеbook

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