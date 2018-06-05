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05 Черв 2018

Маріанна Кіяновська. Ледве щастя моє ледве дихає ледве живе

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Маріанна Кіяновська. Ледве щастя моє ледве дихає ледве живе

Все вiдмiряно нам наперед — трохи шалу i крил.

* * *

Ледве щастя моє ледве дихає ледве живе.

Повертаючись в дзеркало, дверi ховає вiд мене.

Чорнi смiху окрушини: В купелi човник пливе,

I маленьке дитя в купiль хлюпає воду студену.

 

Все вiдмiряно нам наперед — трохи шалу i крил.

Трохи кiнського поту, що пахне шляхами i домом,

Навiть кара i смерть, навiть змучений той Азраїл,

Що вцiлiв i загинув пiсля першого в небi погрому.

 

Ця пронизливiсть, це небажання вiд тебе пiти…

Як я хочу обняти твої незахищенi плечi!..

Бумерангами свiдчень я катую тебе, а ти

Прямовисний, як ангел, — i я обираю втечу.

Маріанна Кіяновська

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