Щастя це

Щастя - це ділитися світлом, любити. Поділіться зі світом своїм ЩАСТЯМ. Ставайте нашими героями і партнерами.

 

Зробіть світ щасливішим! Поділіться своїм щастям!

﻿
14 Трав 2018

Юрій Андрухович. Ще трохи – і ти збожеволієш від щастя…

Читайте більше в рубриці Притчі, саморозвиток, дайджест
 
Юрій Андрухович. Ще трохи – і ти збожеволієш від щастя…

Впізнаватимеш кожен прожилок на листках і кожну ягоду, і піщинку, бо всьому є своя назва, яко на землі, так і на небі…

Пошуки вертограду

Ще трохи — і ти збожеволієш
від щастя продиратися крізь оці кущі.
«Суниця, — повторюєш, — малина,
порічка, ожина, ліщина, аґрус!» —
і знову, як заклинання — спочатку.

Сполохані птиці, деякий час покружлявши
сідають тобі на плечі.
Мурахи повзуть угору
стовбурами твоїх ніг.

Щe трохи — і ти затремтиш
від насолоди вмирати у цих кущах,
гладячи теплих лисиць,
котрі перебігають тобі стежку,
ще трохи — і ти переступиш…

Межа вертограду невидна.
Її, можливо, й немає, хоча
старий Петро стоїть, мов опудало,
відганяючи від саду
всіляку потолоч, охочу поласувати
ябками…

Твоє кружіння колись виявиться
недаремним.
Залишаючи на шпичастих гілках
рештки сорочки і шкіри,
прослизнеш-таки в найгустіші чертоги
кисню і світла!..

Як і колись шепотітимеш,
мов заклинання: «Бузина,
калина, чорниця, шипшина, бузок!»
Впізнаватимеш кожен прожилок
на листках і кожну ягоду, і піщинку,
бо всьому є своя назва,
яко на землі, так і на небі…

Юрій Андрухович,

Фото: nv.ua

Читайте також: Світлана Дідух-Романенко. Жити сьогодні сьогоднішнім

Поділіться з друзями:
 
Більше на цю тему
Більше в рубриці Притчі, саморозвиток, дайджест:
Світлана Дідух-Романенко. Жити сьогодні сьогоднішнім
вгору