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09 Квіт 2018

Ірина Шувалова. Бути щасливим

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Ірина Шувалова. Бути щасливим

Чи любите ви поезію так, як її любимо ми? Якщо так, тоді запрошуємо долучатися до нової підрубрики, в рамках якої будемо публікувати вірші про щастя від відомих українських митців.

 

Сьогодні насолоджуємося поезією Ірини Шувалової.

 

бути щасливим

 

бути щасливим – це значить бути розгубленим

стояти голим у невидимому світлі

навіть заступаючи за межу

не боятися не мінятися не помічати

бути щасливим це те що говорять твої губи

бути щасливим це те що уміють наші діти

і я посміхаюся коли лежу

чекаючи їхнього зачаття

 

бути щасливим – це навшпиньки входити в день

цілувати знайоме обличчя сонне

повнитися більшати настільки

щоб рік – від літа до літа – обійняти руками

бути щасливим – тут і ніде

і всюди – де розцяцьковані півонії

де безпорадні лілії і золоті

павичі з лапками кольору молока

 

бути щасливим – тут і тепер

в маленькому помешканні серед жінок і антикварних видань

і тремом заходиться в під’їзді світло сліпе

коли лоскоче сходи твоя хода

 

скинути одяг і коли солодко – закусити губу

ти обіймаєш подушку засинаючи говориш віза зима сльоза

бути щасливим – це настільки бути

що цього ніяк не можна сказати

 

Фото: thatis.me/shuvalova/

 

Ірина Шувалова – поетка та перекладачка. Народилася в Києві 1986 року, здобула освіту з філософії та перекладу в Україні, а також закінчила магістратуру з порівняльного літературознавства в Dartmouth College (США) за програмою Фулбрайт. Навчається у Кембриджському університеті, подорожує і відкриває для себе світ. Лауреатка понад десяти українських та міжнародних премій та нагород у галузі поезії та художнього перекладу. Учасниця літературних проектів, читань та резиденцій у Великобританії, Греції, Литві, Латвії, Польщі, Росії, США (зокрема, її обрано стипендіаткою HawthorndenFellowship 2015 року в Шотландії). Є авторкою трьох поетичних збірок – «Ран» (Смолоскип, 2011), «Ос» (Смолоскип, 2014) та «Аз» (Електрокнига, 2014). Поезія, переклади та публіцистичні дописи Ірини друкувалися в українській та закордонній періодиці, зокрема, у «Всесвіті», «Критиці», «Кур’єрі Кривбасу», «Четверзі», «ШО», «Українському журналі», а також у виданнях Ambit, ModernPoetryinTranslation, PoetryInternational, Radar, TheInternationalPoetryReview та WordsWithoutBorders. Її вірші перекладено вісьмома мовами (англійською, болгарською, грецькою, німецькою, польською, російською, французькою, чеською). Окрім літературної діяльності, Ірина багато років успішно працює в освітньому консалтингу.

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