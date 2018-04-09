Ірина Шувалова. Бути щасливим

Чи любите ви поезію так, як її любимо ми? Якщо так, тоді запрошуємо долучатися до нової підрубрики, в рамках якої будемо публікувати вірші про щастя від відомих українських митців.
Сьогодні насолоджуємося поезією Ірини Шувалової.
бути щасливим
бути щасливим – це значить бути розгубленим
стояти голим у невидимому світлі
навіть заступаючи за межу
не боятися не мінятися не помічати
бути щасливим це те що говорять твої губи
бути щасливим це те що уміють наші діти
і я посміхаюся коли лежу
чекаючи їхнього зачаття
бути щасливим – це навшпиньки входити в день
цілувати знайоме обличчя сонне
повнитися більшати настільки
щоб рік – від літа до літа – обійняти руками
бути щасливим – тут і ніде
і всюди – де розцяцьковані півонії
де безпорадні лілії і золоті
павичі з лапками кольору молока
бути щасливим – тут і тепер
в маленькому помешканні серед жінок і антикварних видань
і тремом заходиться в під’їзді світло сліпе
коли лоскоче сходи твоя хода
скинути одяг і коли солодко – закусити губу
ти обіймаєш подушку засинаючи говориш віза зима сльоза
бути щасливим – це настільки бути
що цього ніяк не можна сказати
Фото:
Ірина Шувалова – поетка та перекладачка. Народилася в Києві 1986 року, здобула освіту з філософії та перекладу в Україні, а також закінчила магістратуру з порівняльного літературознавства в Dartmouth College (США) за програмою Фулбрайт. Навчається у Кембриджському університеті, подорожує і відкриває для себе світ. Лауреатка понад десяти українських та міжнародних премій та нагород у галузі поезії та художнього перекладу. Учасниця літературних проектів, читань та резиденцій у Великобританії, Греції, Литві, Латвії, Польщі, Росії, США (зокрема, її обрано стипендіаткою HawthorndenFellowship 2015 року в Шотландії). Є авторкою трьох поетичних збірок – «Ран» (Смолоскип, 2011), «Ос» (Смолоскип, 2014) та «Аз» (Електрокнига, 2014).