Ірина Шувалова. Бути щасливим

Чи любите ви поезію так, як її любимо ми? Якщо так, тоді запрошуємо долучатися до нової підрубрики, в рамках якої будемо публікувати вірші про щастя від відомих українських митців.

Сьогодні насолоджуємося поезією Ірини Шувалової.

бути щасливим

бути щасливим – це значить бути розгубленим

стояти голим у невидимому світлі

навіть заступаючи за межу

не боятися не мінятися не помічати

бути щасливим це те що говорять твої губи

бути щасливим це те що уміють наші діти

і я посміхаюся коли лежу

чекаючи їхнього зачаття

бути щасливим – це навшпиньки входити в день

цілувати знайоме обличчя сонне

повнитися більшати настільки

щоб рік – від літа до літа – обійняти руками

бути щасливим – тут і ніде

і всюди – де розцяцьковані півонії

де безпорадні лілії і золоті

павичі з лапками кольору молока

бути щасливим – тут і тепер

в маленькому помешканні серед жінок і антикварних видань

і тремом заходиться в під’їзді світло сліпе

коли лоскоче сходи твоя хода

скинути одяг і коли солодко – закусити губу

ти обіймаєш подушку засинаючи говориш віза зима сльоза

бути щасливим – це настільки бути

що цього ніяк не можна сказати

Фото: thatis.me/shuvalova/