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18 Лип 2018

Анна Малігон. Кожне щастя має таємний шов

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Анна Малігон. Кожне щастя має таємний шов

Скільки впало зірок на дахи рябі... тільки з кожним поганцем я вірна лише тобі.

Кожне щастя має таємний шов.
Скільки всього змінилось відтоді як ти пішов,
скільки всього змішалось... І тільки холодний брют
ще рятує. Не тямлю, де брат, де Брут.

Обертається сонце довкола земного дня.
Наші хлопчики вищі за нас. І міцна броня
береже їхні сни... Під вагою небесних тіл
обертається все на пісок і пил.

Я прикрила молодшого: Ворог тобі хіба?
Обирай же вітчизну, допоки ніхто не ба...
Йди, допоки ще можеш кудись дійти...
Він сміявся і цілував мене так, як ти.

Скільки впало зірок на дахи рябі...
Тільки з кожним поганцем я вірна лише тобі.
З кожним обертом тоншає покриття.
Рветься нитка.
А праці -
на три життя...

Анна Малігон,

фото: Настя Теликова

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