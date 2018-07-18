Анна Малігон. Кожне щастя має таємний шов

Скільки впало зірок на дахи рябі... тільки з кожним поганцем я вірна лише тобі.

Кожне щастя має таємний шов.

Скільки всього змінилось відтоді як ти пішов,

скільки всього змішалось... І тільки холодний брют

ще рятує. Не тямлю, де брат, де Брут.

Обертається сонце довкола земного дня.

Наші хлопчики вищі за нас. І міцна броня

береже їхні сни... Під вагою небесних тіл

обертається все на пісок і пил.

Я прикрила молодшого: Ворог тобі хіба?

Обирай же вітчизну, допоки ніхто не ба...

Йди, допоки ще можеш кудись дійти...

Він сміявся і цілував мене так, як ти.

Скільки впало зірок на дахи рябі...

Тільки з кожним поганцем я вірна лише тобі.

З кожним обертом тоншає покриття.

Рветься нитка.

А праці -

на три життя...

Анна Малігон,

фото: Настя Теликова

Читайте також: Кость Москалець. Це старе кіно про двох самотніх людей